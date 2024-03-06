8 ayda 80 kilo veren adam yaşadıklarını anlattı

10 yaşından beri sürekli kilo alan ve en son 175 kiloya ulaşan Al, bu süreçte ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaştı. Ancak hastanenin Obezite Merkezi’nde Doç. Dr. Harun Karabacak liderliğindeki ekip tarafından verilen 8 haftalık eğitim ve sonrasında gerçekleştirilen tüp mide ameliyatı sayesinde sağlıklı bir kilo verme sürecine girdi. Bu süreçte 170 kilodan 90 kiloya düşen Al, aynı zamanda diyabet, uyku apnesi ve hipertansiyon hastalıklarından da kurtuldu.

Emre Al, aldığı eğitim ve ameliyat sonrası yaşadığı değişimleri şöyle anlatıyor:

“Eğitimler sayesinde 5-6 kilo verdim ve 165 kiloyken ameliyat oldum. Şu an 90 kiloyum ve ameliyat sürecini sorunsuz geçirdim çünkü her şeyi eksiksiz uyguladım. Kilo vermemle birlikte şeker ve tansiyon ilaçlarını bıraktım. Uyku apnesi için kullandığım maske ve cihazı da artık kullanmıyorum.”

Kilolu olduğu zamanlarda yaşadığı sosyal zorlukları da dile getiren Al, “Kilolu olduğum için toplu taşıma araçlarında yanıma kimse oturmuyordu, çünkü iki kişilik yer kaplıyordum. Mağazalarda beğendiğim değil, bulduğum şeyleri almak zorunda kalıyordum. Şimdi ise yürüyebiliyor, koşabiliyor ve spor yapabiliyorum. Obezite ekibi ameliyat sonrası da beni yalnız bırakmadı ve düzenli olarak kontrol için çağırdılar.” dedi.

Doç. Dr. Karabacak ise ameliyat sonrası süreci şöyle özetledi:

“Tüp mide ameliyatı sonrası Emre Bey şu an 90 kiloda ve şeker, tansiyon, uyku apnesi gibi rahatsızlıklardan kurtulmuş durumda. Herhangi bir medikal tedaviye ihtiyaç duymuyor ve merkezimizde aylık takipleri devam ediyor.”