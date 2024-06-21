8 aylık yaşam savaşını kaybeden Nurseda toprağa verildi

Olayda ağır yaralanan 23 yaşındaki kızları Nurseda Acar, 8 ay süren yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti.

Nevzat Acar'ın 23 Ekim'de Donanma Caddesi'ndeki evlerine girmesiyle başlayan olayda, Züleyha Acar polise yardım çağrısında bulunmuş ancak Nevzat Acar, kızı Nurseda ve oğlu Oğuz Can'ı silahla yaralayarak kendisini durduramayan oğlu ve kızına da zarar vermişti. Züleyha Acar'a da ateş eden Nevzat Acar, daha sonra aynı silahla yaşamına son vermişti.

Olay yerine gelen ekipler, oğlu Oğuz Can'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, Züleyha Acar ve Nevzat Acar da yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurseda Acar ise Kocaeli Şehir Hastanesi'nde uzun süren mücadelesini verdi ancak kurtarılamadı.

Nevzat Acar, oğlu Oğuz Can ile birlikte Züleyha Acar'la birlikte Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Yukarıdere köyü Karalar Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Nurseda Acar'ın cenazesi ise Kocaeli'nden alınarak Çaycuma'ya getirildi. Evlilik hazırlıkları yaptığı bilinen Nurseda Acar, helallik alındıktan sonra annesi ve ağabeyinin yanına defnedildi.