8 bin 568 tarihi obje ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri bir operasyon neticesinde, bir evde kaçak tarihi eserlerin bulunduğunu tespit etti. Gerçekleştirilen ev aramasında Osmanlı, Roma, Pers ve Anadolu dönemlerine ait toplam 6 bin 41 sikke, mühür yüzük, madeni para, broş, hayvan biçimli kap, kandil, demir mühür, hokka, yüzük, bileklik, rozet, dirhem, kapı tokmağı, mıh gibi tarihi değeri olan 8 bin 568 obje ele geçirildi.

Ayrıca, evde bulunan 2 av tüfeği ile uzun namlulu silahlara ait mermi de tespit edildi. Operasyon kapsamında, evde bulunan bu kaçak tarihi eserlere el koyan ekipler, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Yapılan operasyon, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir adım atılarak, kültürel mirasın korunması adına önemli bir başarı olarak değerlendirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet birimleri tarafından sorgulanacak ve yasal süreç başlatılacak.