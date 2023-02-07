Kahramanmaraş'ta enkaz altındaki 8 güreşçi kurtarıldı

Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan güreşçilerden şu ana kadar 8'inin kurtarıldığını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Kahramanmaraş Belediyesi sporcularından enkaz altında kalan güreşçilerimiz için kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar kurtarılan güreşçi sayımız 8'e ulaşmıştır." denildi.
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