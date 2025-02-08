8 milyon liralık bakır vurgunu

Olay, Merzifon ilçesinde 5 Ocak'ta meydana geldi. Park halindeki bir TIR'ın dorsesinde bulunan bakır malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü şüphelilerin yakalanması için ortak çalışma başlattı.

Ekipler, Merzifon'da 4, Çorum'da 5 ve Kırşehir'de 1 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.S., A.A., K.B. ve A.N. tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.