8 ton istavrite el konuldu. Balıkların nereye gideceği merak konusu oldu

Kaynak: DHA
8 ton istavrite el konuldu. Balıkların nereye gideceği merak konusu oldu
İstanbul'da kaçak avlandığı belirlenen 8 ton istavrit balığına el konuldu. Kasa kasa istavritlerin ne olacağı ise merak konusu oldu.

Fatih Yenikapı'da Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak avlandığı belirlenen 538 kutu halinde 8 ton istavrit balığı ele geçirdi. Kaçak av ile ilgili 6 kişiye 123 bin 298 lira para cezası verildi. Ele geçirilen kasa kasa balıkların ise ihtiyaç sahipleri vatandaşlara dağılması üzerine sosyal yardım kuruluşlarına verildiği öğrenildi.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, dün gece Fatih'teki Yenikapı balık indirme terminalinde 538 adet kutulanmış istavrit balığı olduğunu belirledi.

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Ekiplerin yaptığı kontrollerde istavritlerin yasal boy sınırının altında olduğu görüldü. Satılmak üzere kutulanmış 8 ton ağırlığındaki istavritler 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’ndaki boy yasaklarına uymadığı için el konuldu.

Av yasaklarına uymadan küçük boyuttaki balıklara toplayan balıkçılara ise toplam 123 bin 298 lira para cezası kesildi. El konulan balıklar, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince muhtaç vatandaşlara verilmek üzere sosyal yardım kuruluşlarına gönderildi.

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