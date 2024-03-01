8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyım atanmasına karar verildiğinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyım olarak atanabilmesine" yönelik düzenleme 8. Yargı Paketi'nden çıkarıldı.

Genel Kurul'da kabul edilen bir değişiklik önergesiyle, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, silahlı örgüte silah sağlama, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde yargı mercilerince kayyım atanmasına karar verildiği takdirde, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanabilmesini" içeren düzenleme teklif metninden çıkarıldı.