8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda

Kaynak: AA
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
TBMM'de görüşülen "8. Yargı Paketi" kapsamında yapılan değişikliklerin müzakereleri devam ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyım atanmasına karar verildiğinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyım olarak atanabilmesine" yönelik düzenleme 8. Yargı Paketi'nden çıkarıldı.

Genel Kurul'da kabul edilen bir değişiklik önergesiyle, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, silahlı örgüte silah sağlama, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde yargı mercilerince kayyım atanmasına karar verildiği takdirde, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanabilmesini" içeren düzenleme teklif metninden çıkarıldı.

Son Haberler
Trabzonspor Abdullah Avcı’nın bütün konuşmalarını yayına verdi Spor
Trabzonspor Abdullah Avcı’nın bütün konuşmalarını yayına verdi
Kocaeli'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 61 Tutuklama Gündem
Kocaeli'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 61 Tutuklama
Araba boyasıyla diş beyazlatılır mı? Video
Araba boyasıyla diş beyazlatılır mı?
İBB adayı Murat Kurum: "31 Mart'ta Gazze'deki Mazlumlar Sevinecek!" Video
İBB adayı Murat Kurum: "31 Mart'ta Gazze'deki Mazlumlar Sevinecek!"
Toplantıya geç kalan AKP’li başkandan kadın yardımcısına fırça: Dakikası dakikasına başlanmaz ki Gündem
Toplantıya geç kalan AKP’li başkandan kadın yardımcısına fırça: Dakikası dakikasına başlanmaz ki
Restoranda servis edilen canlı balık, yemek çubuğunu ısırdı! Video
Restoranda servis edilen canlı balık, yemek çubuğunu ısırdı!