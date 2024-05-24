8 yaşındaki çocuk hızlı hamburger yeme yarışmasında öldü. İlkokulda büyük ihmal

Düzce’nin Çay Mahallesi’nde bulunan Işık İlkokulu’nda meydana gelen olayda, İlkokul öğrencisi Eftelya Kaymak, arkadaşlarıyla beraber kantinden hamburger aldı. Çocuklar, daha sonra hızlı hamburger yeme yarışına girdi.

HAMBURGER YEME YARIŞMASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Bu esnada Eftelya Kaymak'ın nefes borusuna yemek kaçtı. Nefessiz kalan küçük kızı gören öğretmenler, kıza müdahalede bulunmaya çalışıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Eftelya, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise alınan talihsiz çocuk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eftelya'nın ölüm haberi alan ailesi ile yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

DÜZCE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Düzce Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Işık ilkokulu 2. Sınıf Öğrencimiz Eftelya Kaymak'ın 24 Mayıs 2024 Cuma günü ikinci tenefüste okul kantininden aldığı yiyeceği (sandviç) sınıfta yediği esnada yiyeceğin boğazına kaçması nedeniyle fenalaştığını, hemen 112 Acil Sağlık Ekipleri arandığını, bu esnada koridor nöbetçi öğretmeni ve diğer öğretmenler tarafından heimlich manevrası ile öğrenciye ilk ve acil müdahale yapıldığı ifade edildi.

Kısa süre içerisinde okula gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerine öğrencinin teslim edildiği, Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdehalelere rağmen öğrencinin kurtarılamayarak vefat ettiği ifade edildi. Yaşanan olayla ilgili Valilik tarafından hukuki süreç başlatıldığı da ifade edildi.