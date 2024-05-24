8 yaşındaki çocuk hızlı hamburger yeme yarışmasında öldü. İlkokulda büyük ihmal

Kaynak: DHA
8 yaşındaki çocuk hızlı hamburger yeme yarışmasında öldü. İlkokulda büyük ihmal

Düzce'de ilkokulun kantininde, arkadaşlarıyla 'hızlı hamburger yeme' yarışması yapan 8 yaşındaki Eftelya Kaymak'ın nefes borusuna yemek kaçtı. Nefessiz kalan talihsiz çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Düzce’nin Çay Mahallesi’nde bulunan Işık İlkokulu’nda meydana gelen olayda, İlkokul öğrencisi Eftelya Kaymak, arkadaşlarıyla beraber kantinden hamburger aldı. Çocuklar, daha sonra hızlı hamburger yeme yarışına girdi.

58584-3-001.jpg

HAMBURGER YEME YARIŞMASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Bu esnada Eftelya Kaymak'ın nefes borusuna yemek kaçtı. Nefessiz kalan küçük kızı gören öğretmenler, kıza müdahalede bulunmaya çalışıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Eftelya, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise alınan talihsiz çocuk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

58584-5-001.jpg

Eftelya'nın ölüm haberi alan ailesi ile yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

58584-001.jpg

DÜZCE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Düzce Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Işık ilkokulu 2. Sınıf Öğrencimiz Eftelya Kaymak'ın 24 Mayıs 2024 Cuma günü ikinci tenefüste okul kantininden aldığı yiyeceği (sandviç) sınıfta yediği esnada yiyeceğin boğazına kaçması nedeniyle fenalaştığını, hemen 112 Acil Sağlık Ekipleri arandığını, bu esnada koridor nöbetçi öğretmeni ve diğer öğretmenler tarafından heimlich manevrası ile öğrenciye ilk ve acil müdahale yapıldığı ifade edildi.

Kısa süre içerisinde okula gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerine öğrencinin teslim edildiği, Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdehalelere rağmen öğrencinin kurtarılamayarak vefat ettiği ifade edildi. Yaşanan olayla ilgili Valilik tarafından hukuki süreç başlatıldığı da ifade edildi.

vvvvv.jpg

Son Haberler
Tanju Özcan'dan Ali Erbaş'a: Sende Allah korkusu mu büyük Tayyip Erdoğan korkusu mu? Gündem
Tanju Özcan'dan Ali Erbaş'a: Sende Allah korkusu mu büyük Tayyip Erdoğan korkusu mu?
Tencereye 1 tutam eklerseniz ete lezzet katıyor! Aşçıların kullandığı baharat Keşfet
Tencereye 1 tutam eklerseniz ete lezzet katıyor! Aşçıların kullandığı baharat
Köpekleri kovalayarak eve girmelerini sağlayan kedi güldürdü Video
Köpekleri kovalayarak eve girmelerini sağlayan kedi güldürdü
Samsun’da 2 gündür haber alınamayan şahıs ölü bulundu Yerel Haberler
Samsun’da 2 gündür haber alınamayan şahıs ölü bulundu
Yolda bulup bileğine taktığı kelepçeyi itfaiye çıkardı Yerel Haberler
Yolda bulup bileğine taktığı kelepçeyi itfaiye çıkardı
İzmit'teki yaya köprüsü asansörüne tuvaletini yapan şahıs gözaltına alındı Yerel Haberler
İzmit'teki yaya köprüsü asansörüne tuvaletini yapan şahıs gözaltına alındı
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı Gündem
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı