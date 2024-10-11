8 yaşındaki kız çocuğu ipte asılı halde bulunmuştu! İntihar dediler, istismar çıktı... Gülben Ergen: Çocuğa ne yaptınız?

8 yaşındaki Şeyma S., ipte asılı halde bulunmuştu. Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili cinsel istismar şüphesiyle soruşturma başlattığı ancak adli tıp raporundaki bulgulara rağmen dosya ‘somut delil yoktur’ denilerek kapatıldığı öne sürüldü. Gülben Ergen ise sosyal medya hesabından "8 yaşındaki kız çocuğu kendini ipe asmayı bilmez! İntihar diye kapatılamaz. 8 yaşındaki çocuğa ne yaptınız?" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Evinin önündeki ipte asılı bulunan 8 yaşındaki Şeyma S., ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

OYUN OYNARKEN ASMA DALINA DOLANDI İDDİASI

Yerel kaynaklara göre Şeyma'nın ailesi çocuğun ipte asılı olmadığı, oyun oynarken asma dalına dolandığı ve o dalın boynunu kestiği yönünde ifadelerde bulunmuş. Hastanede tedavi gören Şeyma S. bu olaydan sonra engelli kaldı.

"SPERM HÜCRESİ GÖRÜLDÜ"

Olayın ardından cinsel istismar iddiaları gündeme geldi. Raporda, "Posteir Fonix bölgesinden alınan sürüntü örneğinden hazırlanan preparatın mikroskobik incelemesinde az sayıda sperm hücresi görüldü.

"ÖRNEKLERİN MENİ İÇERDİĞİ TESPİT EDİLDİ"

Olay yerinden alındığı bildirilen erkek çocuk atletinden alınan lekelerden (leke 1,2,4,5) siyah tişörtten alınan lekelerden (leke 1,2,3,4) hazırlanan preparatların mikroskobik incelemelerinde sperm hücresi görüldü. Örneklerin meni içerdiği tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

DOSYA KAPATILDI

Dosyanın 26 Nisan 2024’te alınan ek bir raporla 'somut delil yoktur' denilerek kapatıldığı belirtildi.

Özellikle cinsel istismar şüphesi herkesin tepkisini çekti ve sosyal medyada bu konuyla ilgili paylaşımlar yapıldı.

GÜLBEN ERGEN: 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA NE YAPTINIZ?

Ünlü sanatçı Gülben Ergen ise X hesabından "8 yaşındaki kız çocuğu kendini ipe asmayı bilmez! İpte asılı bulunan ifadesi kabul edilemez! Dosya kapatılamaz! Şeyma sağlıklı bir çocukken konuşamaz ve hareket edemez hale geliyor. İntihar diye kayıtlara geçemez. 8 yaşındaki çocuğa ne yaptınız?" ifadelerini kullanarak dosyanın kapatılmasına tepki gösterdi.

DOSYA İNCELETTİRİLMEMİŞTİR

Batman Barosu tarafından da konuyla ilgili olarak açıklama geldi. Açıklamada, "Kamuoyuna yansıyan cinsel istismar vakasına ilişkin bugün Kozluk Adliyesi’ne giderek soruşturma dosyasını incelemek isteyen Baro Başkanımız Av. Erkan Şenses ile Baro Genel Sekreterimiz Av. M. Sabih Özer’e soruşturma dosyası Kozluk C. Savcısı tarafından incelettirilmemiştir" denildi.