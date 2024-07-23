8 yıl sonra Saray'da moralleri bozan anket

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, MAK Danışmanlık'ın son seçim anketine dair çarpıcı detayları köşesine taşıdı. "CHP'nin birinci çıktığı son anketteki ayrıntı" başlıklı yazısında, vatandaşların parti tercihleriyle birlikte FETÖ'ye dair düşünceleri de dikkat çekti.

Erkin'in aktardığı ankete göre, CHP yüzde 31.2 oy oranıyla birinci parti olarak öne çıkarken, AKP yüzde 30 ile onu takip ediyor.

MHP ve DEM yüzde 8.6, YRP yüzde 7.5, İYİ Parti yüzde 6.4, Zafer Partisi yüzde 2.2, TİP, Saadet ve Deva Partileri ise yüzde 1.1 oranlarında seyrediyor.

Diğer partilerin oy oranı ise yüzde 2.2 olarak belirlendi.

FETÖ DETAYI

Aytunç Erkin, MAK Danışmanlık'ın 2024 Temmuz araştırmasında 6 bin 150 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan anketin sonuçlarına değindi. Ankete katılanlara "15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda gereken yapıldı mı?" sorusu sorulduğunda, katılımcıların yüzde 62'si "Gereken yapılmadı" derken, yüzde 19'u "Gereken yapıldı", yüzde 19'u ise "Emin değilim" cevabını verdi.

Bir diğer soru olan "FETÖ ile mücadelede başarılı olundu mu?" sorusuna ise yüzde 65 "Başarılı olunmadı" cevabını verdi. "Kesinlikle inanıyorum" diyenler yüzde 11, "İnanıyorum" diyenler yüzde 19 oranında kaldı. Yüzde 33 "Kesinlikle inanmıyorum" ve yüzde 32 "İnanmıyorum" diyerek örgütle mücadelenin yeterli olmadığını düşündüğünü belirtti.

Ankette yer alan "FETÖ borsası kurularak bazı FETÖ'cülerin suçlamalardan kurtulduğu iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yüzde 62 "Bu iddia doğru" yanıtını verdi. Yüzde 22 "Doğru da olabilir, yanlış da olabilir" ve yüzde 16 "Bu iddianın doğru olduğunu düşünmüyorum" şeklinde cevapladı.