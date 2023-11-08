80 metrelik uçuruma düşen otomobilden sağ kurtuldular

Tunceli’de Batman köyü kara yolunda seyir halinde olan bir otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlandı.

KAYNAK: AA
80 metrelik uçuruma düşen otomobilden sağ kurtuldular

Kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

D.Ş’nin kullandığı 62 AB 158 plakalı otomobil, il merkezine bağlı Batman köyü kara yolunda kontrolden çıkarak uçuruma düştü.

Kazada, sürücü ile araçtaki A.C, D.S, B.O. ve Z.D.M. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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