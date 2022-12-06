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İktidar gözünü GATA arazisine dikti: 80 milyon liraya Millet Bahçesi yapılacak

15 Temmuz’un ardından adı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi olan Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) arazisine 80 milyon lira bedelle Millet Kıraathanesi ve Millet Bahçesi yapılacak.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 14:22
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80 milyon liraya Millet Bahçesi yapılacak. İktidar gözünü GATA arazisine dikti

İktidar gözünü GATA arazisine dikti: 80 milyon liraya Millet Bahçesi yapılacak
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Tarihi 1898’e kadar uzanan ve 1971’de bugünkü binasına taşınan GATA’nın, askeri hastanelerin kapatılması ve Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi sonrası, şimdi de arazisi alınıyor.

400 GÜN SÜRECEK
Tele 1'de yer alan habere göre TOKİ, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Sağlık Bakanlığı’na devredilen ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak adı değiştirilen Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) arazisinin bir bölümüne Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi yapacak. Gülhane Millet Bahçesi için TOKİ’nin kasasından 79 milyon 900 bin lira harcanacak ve yapımı 400 gün sürecek

80 MİLYON LİRALIK SÖZLEŞME
Sözcü’nün haberine göre; TOKİ, 19 Eylül 2022’de “Ankara İli, Keçiören İlçesi, Emrah Mahallesi (GATA) Millet Bahçesi İle Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesi düzenledi. İhaleye beş firma teklif verdi, 3 Kasım 2022’de iki inşaat firmasının ortaklığı ile 79.9 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

KIRAATHANE DE OLACAK
Toplam 95 bin 599 metrekare alanda yapılacak Millet Bahçesi’nde kıraathane, kafe, çocuk oyun alanları, egzersiz alanları, spor tesis binası, biyolojik gölet de bulunacak. Bahçeye, Himalaya Huşu, Kadın Tuzluğu, Fare Kulağı, Kanarya Gülü, Yalancı Çınar, Duman Ağacı gibi bitkiler de dikilecek.

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Vatandaş
6.12.2022 14:28
Kimse duymasın. Zaten alacaklar bari park yapsınlar. Bi işe yarar.  
 
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