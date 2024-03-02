80 yaşında üne kavuşan moda ikonu 102 yaşında öldü

Kaynak: Haber Merkezi
80 yaşında üne kavuşan moda ikonu 102 yaşında öldü
Şöhretle tanışması 80’li yaşları bulan moda ikonu ve tasarımcı Iris Apfel 102 yaşında yaşamını yitirdi.

Apfel, Women's Wear Daily'de metin yazarı olan ve ardından Beyaz Saray'ın da içinde olduğu projelerde bulunan Apfel, bir tasarım otoritesi haline gelmişti.

Seksenli yaşlarda üne kavuşan iç mimar ve moda tasarımcısı Iris Apfel, 102 yaşında öldü. Apfel'in sözcüsü Stu Loeser, ABD'de konuştuğu medya kuruluşlarında onun öldüğünü açıkladı ancak ölüm sebebini söylemedi. Moda ikonunun Florida Palm Beach'teki evinde hayatını kaybettiği söyleniyor. Antika kumaş denince akla gelen ve saygın bir otoriter merci haline gelen Apfel, Beyaz Saray'daki çalışmalar da dahil olmak üzere restorasyon projelerine danışmanlık verdi.

KENDİ BARBİE'SİNİ YAPTIRDI

Onlarca müze sergisine ve bir belgesele konu olan Apfel, son dönemlerde H&M, eBay ve Citroën reklamlarında boy gösterdi ve hatta kendisine benzeyen bir Barbie bebek yaptırdı. New Yorklu Apfel göze hitap eden ve benzersiz bir tarz oluşturmuştu.

2 milyonu geçen takipçiye sahip olan Apfel, Instagram biyografisinde kendisine "dünyanın yaşayan en yaşlı genci" demiş, "Fazla fazladır, az olan sıkıcıdır" yazmıştı.

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