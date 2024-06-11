80 Yaşındaki yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda öldürüldü

Kaynak: İHA
80 Yaşındaki yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda öldürüldü

Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Gülistan Avcı, evinde kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından kesici aletle öldürüldü.

Torunu eve döndüğünde yaşlı kadını hareketsiz bir şekilde yerde buldu ve durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi ve ilk bulgular kesici bir aletle saldırıldığını gösterdi.

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı incelemelerde bulunarak saldırganın peşine düştü.

Çevredeki güvenlik kameraları incelenirken, mahalle sakinlerinden de bilgi alındı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı ve cenaze Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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