80 Yaşındaki yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda öldürüldü

Torunu eve döndüğünde yaşlı kadını hareketsiz bir şekilde yerde buldu ve durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi ve ilk bulgular kesici bir aletle saldırıldığını gösterdi.

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı incelemelerde bulunarak saldırganın peşine düştü.

Çevredeki güvenlik kameraları incelenirken, mahalle sakinlerinden de bilgi alındı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı ve cenaze Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.