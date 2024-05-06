800 bin dolara garantili ABD vatandaşlığı veriliyor. Yatırımcı Türklerin ilgisi yoğun

Amerikan Venture Solutions, hayatına Amerika Birleşik Devletleri’nde Green Card oturum izni alarak devam etmek isteyenler için istihdama dayalı beşinci tercih vizesi olan EB-5 programını duyurdu.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Ofisi (USCIS) onaylı bir EB-5 Bölgesel Merkezi olan American Venture Solutions EB-5’in 12 yıldır dünyanın dört bir yanından gelen ailelere EB-5 aracılığıyla ABD'deki geleceklerini güvence altına almaları için hizmet verdiğini açıklayan American Venture Solutions Başkanı ve Yönetici Direktörü Jose E. Latour geleceğini güvence altına almak isteyenlere bir fırsat sunduklarını belirtti.

AVS EB-5, ABD hükümeti tarafından onaylanmış az sayıdaki EB-5 Bölgesel Merkezi’nin Miami Florida'da faaliyet gösterdiğini belirten Latour, şu anda ilgilenen Türk yatırımcılara en son EB-5 projesini tanıttıklarını ifade etti.

EB-5 programının yatırımcıya, eşine ve 21 yaşın altındaki evlenmemiş tüm çocuklarına kısa zaman içinde ABD'de oturma izni sağladığına dikkat çeken Latour, aynı zamanda daimi oturma izni elde etmeleri yoluyla Amerikan vatandaşlığına giden yolu da açtığını ifade etti. Detayları hakkında da bilgi veren Latour, sadece ABD'de eğitim görmeyi, yatırım yapmayı veya çalışmayı planlayan bir oğlu veya kızı için ABD'de ikamet arayanlar için yatırım fonlarının hediye edilmesine de izin verildiğini açıkladı.

YAPILAN YATIRIM 6 YILDA GERİ ÖDENİYOR

EB-5 Programı çerçevesinde Lindemann Multifamily Management tarafından Florida’da River Oak ismiyle inşasına başlanacak proje yatırımcılarından biri olma fırsatının tanındığını aktaran American Venture Solutions Operasyondan Sorumlu Başkanı (COO) Danielle Garaicoechea da, programdan faydalanabilmenin bedelinin 800 bin dolar olduğunu ifade etti. Normalde tek seferde ödeme alındığını ancak bazı durumlarda yarısının ödenip 9 ay sonra ikinci yarının ödenebildiğini de dikkat çeken Garaicoechea, ödemenin escrow sistemine gerçekleştirilip güvence altına alınarak yatırımcı olunduğunu da sözlerine ekledi.

Yatırım miktarını USCIS onayıyla projeye aktaran yatırımcı, bu yolla projeyi gerçekleştiren yatırım şirketine ortak olarak dolaylı yoldan en az 10 kişinin istihdam edilmesine katkıda bulunacağını da ifade eden Garaicoechea, vizenin sağladığı imkanlardan yararlanmak için TEA adı verilen ekonomik açıdan istihdama ihtiyaç duyulan bölgelerde 800 bin, diğer bölgelerde bir milyon 500 bin dolar yatırım yapmak gerektiğini de ifade etti.

Bu programa 2020 yılından bu yana 80 bin üzerinde dünyanın farklı yerlerinden yatırımcılar da başvurduğu da açıklandı.

FİNANSAL SÜREÇ ABD YASALARINA TABİ

Garaicoechea, tüm finansal sürecin sıkı bir şekilde ABD yasalarına tabi olduğunu ve yatırımcı fonlarının ABD göçmenlik makamlarının yatırımcının ikamet dilekçesini onaylayana ve kalkınma girişimine kadar güvenli bir bankada emanet hesabına yatırıldığını da söyledi.

Ondan sonra yatırımcının EB-5 yatırım ortaklığının sahibi olduğunu ve ailesinin yeşil kartlarını aldığını, yatırımları süresince yıllık %1 faiz ödemesi aldığını da ifade etti. Garaicoechea, daimi Yeşil Kart sahiplerinin ilk onaylarından 5 yıl sonra ABD vatandaşlığına başvurabildiklerini ve altıncı yılın sonunda yatırımcı isterse 800 bin dolarlık sermaye yatırımını geri alıp ABD vatandaşlığı sürecine başlayabileceğini belirtti.

2020’den bu yana 160 kişinin EB-5 programı aracılığıyla Yeşil Kart aldığını ve şu anda Türkiye'den başvuru sürecine başlayan bir yatırımcı olduğunu ifade eden Garaicoechea, tüm başvuru ve yatırım sürecinin şeffaf olduğunu ve ABD hükümetinin gözetimi altında yürütüldüğüne de vurgu yaptı. Garaicoechea, program kapsamında Florida'da inşaatı devam eden River Oak EB-5 projesi hakkında da bilgi paylaştı.