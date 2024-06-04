800 kiloluk 'Paşa' Tekirdağ'da alıcı bekliyor

Çorlu Hıdırağa Mahallesi'nde Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde açılan kurban pazarına, hayvan sahipleri satış yapmak üzere büyükbaş hayvanlarını getirmeye başladılar.

İşletmeci Hüseyin Katkıcı bu sezon işlerinin iyi gittiğini belirterek, "Pazara yeni giriş yaptık, buraya gelene kadar satışlarımız iyiydi. Hayvanlarımızı pazara getirdik ve şimdi müşterilerimizi bekliyoruz. Ortalama 800 kilo ağırlığında 'Paşa' adını verdiğimiz montofon cinsi bir ineğimiz var. Fiyat olarak 230 bin lira istiyoruz ancak pazarlık payımız da mevcut" şeklinde konuştu.