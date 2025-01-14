800 kilometre bagajda yolculuk yaptılar! Amasya’da yakalandılar

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen 34 KF 0494 plakalı otomobil Amasya merkez Taşova uygulama noktasında durduruldu.

Aramada aracın arka koltuğunda 3, bagajda ise 2 kaçak göçmen bulundu. 800 kilometreden fazla seyahat ettikleri belirlenen göçmenler ve Tokat Erbaa nüfusuna kayıtlı sürücü C. E., araçtaki Ağrı Hamur ilçesi nüfusuna kayıtlı K.O. ile Iğdır nüfusuna kayıtlı D. C., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Haklarında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı. Olayda kullanılan araca ise amaç dışı kullanım nedeniyle 18 bin 534 TL para cezası uygulandığı öğrenildi.

Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerin işlemleri sonrası Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edileceği bildirildi.