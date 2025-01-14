800 kilometre bagajda yolculuk yaptılar! Amasya’da yakalandılar

Düzenleme: Kaynak: İHA

Amasya’da yol kontrolü yapan ekipler bir otomobilin bagajında yaptıkları aramada 2’si bagajda 3’ü arka koltukta toplam 5 kaçakçı yakalandı. Yaşları 18 ile 30 arasında değişen kaçakçıların otomobilin bagajında 800 kilometre yolculuk yaptıkları öğrenildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen 34 KF 0494 plakalı otomobil Amasya merkez Taşova uygulama noktasında durduruldu.

800 kilometre bagajda yolculuk yaptılar! Amasya’da yakalandılar

Aramada aracın arka koltuğunda 3, bagajda ise 2 kaçak göçmen bulundu. 800 kilometreden fazla seyahat ettikleri belirlenen göçmenler ve Tokat Erbaa nüfusuna kayıtlı sürücü C. E., araçtaki Ağrı Hamur ilçesi nüfusuna kayıtlı K.O. ile Iğdır nüfusuna kayıtlı D. C., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

800 kilometre bagajda yolculuk yaptılar! Amasya’da yakalandılar

Haklarında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı. Olayda kullanılan araca ise amaç dışı kullanım nedeniyle 18 bin 534 TL para cezası uygulandığı öğrenildi.

Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerin işlemleri sonrası Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edileceği bildirildi.

800 kilometre bagajda yolculuk yaptılar! Amasya’da yakalandılar

Son Haberler
Ronaldo, Fatih Terim'in torununu hüngür hüngür ağlattı
Ronaldo, Fatih Terim'in torununu hüngür hüngür ağlattı
Derbi maçta ortalık birbirine girdi. Dirk Kuyt rakip taraftarlara isyan etti
Derbi maçta ortalık birbirine girdi. Dirk Kuyt rakip taraftarlara isyan etti
Yüzde 160'a varan zam aidat krizini patlattı! Hangi semtte kaç lira ödeniyor?
Yüzde 160'a varan zam aidat krizini patlattı! Hangi semtte kaç lira ödeniyor?
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK personel alacak. Başvuru detayları belli oldu
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK personel alacak
Türkiye Hahambaşı Haleva hayatını kaybetti
Türkiye Hahambaşı Haleva hayatını kaybetti