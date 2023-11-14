800 kilometre menzilli elektrikli kamyon satışa çıktı

Dünyaca bilinen MAN Truck & Bus’ın tarihindeki ilk ağır hizmet tipi elektrikli kamyonu satışa çıkarıldı.

Uzun mesafe taşımacılığı için MAN eTGX, dağıtım için de MAN eTGS modelleriyle pazara sunulacak.

Elektrikli kamyonun önce 800 kilometre olan ve daha sonra 1.000 kilometreye kadar çıkacağı belirtiliyor.

MAN Truck & Bus, tarihindeki ilk ağır hizmet tipi elektrikli kamyonun satışına başlayarak, yük taşımacılığının karbonsuzlaştırılmasında bir kilometre taşını daha geride bıraktığı belirtilirken MAN eTruck için şimdiden 600 sipariş talebi alındığı açıklandı.

ELEKTRİKLİ KAMYONUN TASARIMI

MAN eTGX ve MAN eTGS, sahip olduğu özelikleri ile sürücülere yeni tasarımlar sunuyor.

Sürücü kabini içinde sürücüleri sürekli fren fonksiyonunu da içeren optimum fren enerjisi kazanım ayarı gibi tipik e-araç kullanım özellikleri ile birlikte sürücü merkezli kokpit düzeni karşılıyor.