Otomotiv satışlarında Şubat rekoru kırıldı. 81 bin araç satıldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Şubat ayı satış verilerini açıkladı. Buna göre; otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Şubat ayında yüzde 63,4, otomobil pazarı yüzde 56,5, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 85,2 oranında arttı.

2023 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Şubat ayına göre yüzde 63,4 artarak 81 bin 148 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlarına göre yüzde 74,3 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 65,8 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 101,6 arttı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak-Şubat döneminde yüzde 50,4 arttı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,4 oranında artarak 132 bin 42 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 44,3 oranında artarak 96 bin 195 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 69,7 artarak 35 bin 847 adet oldu.