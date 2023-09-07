81 İl Valiliğine ‘2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Öncesi’ genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Asayiş ve Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

KAYNAK: AA
81 İl Valiliğine ‘2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Öncesi’ genelgesi

Genelgede yeni eğitim öğretim döneminde okul servislerinde ve okul çevrelerinde alınacak tedbirler ile denetim ve bilgilendirme-farkındalık çalışmaları 4 başlık altında aktarıldı.

Genelgeye göre, okul servis aracı şoförlerine yönelik eğitimler düzenlenecek, denetimler artırılacak. Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün kurumsal sayfasındaki trafik kampanyası içeriklerinin sosyal medya üzerinden paylaşılması, uygun alanlara asılması ve ilgililerle paylaşılması sağlanacak.

Ayrıca okul önlerinde ve çevrelerinde oluşacak trafik yoğunluğuna zamanında müdahale edilebilmesi için okul giriş ve çıkış saatlerinde ekip ve personel görevlendirilecek.

YAYALARA GEÇİŞ HAKKINI VERMEYEN SÜRÜCÜLERİN DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILACAK

Yaya veya okul geçitlerinden geçen öğrencilere ve diğer yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere yönelik denetimler sıklaştırılacak.

Genelge uyarınca, trafik işaretlemeleri ve fiziki durumlar dikkate alınarak ilgili yolların yapım ve bakımından sorumlu kurum ve kuruluşlarca eksiklikler giderilecek.

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, siber güvenlik ve trafik güvenliği ile uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecek.

Öncelik derecesine göre belirlenen okullara güvenlik kameralarının kurulması ve okullarda görevlendirilen özel güvenlik görevlilerinin denetimlerinin kolluk birimlerince ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda artırılması için çalışma yapılacak.

DENETİMLER KOORDİNELİ OLARAK ARTIRILACAK

Okul çevrelerinde asayişin sağlanması için denetimler artırılacak, öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine ve suça sürüklenmesine sebep olabilecek alkol, sigara, tütün gibi maddelerle kesici, delici, yaralayıcı diğer unsurların satılmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınacak.

Ayrıca okul çevrelerinde bulunan internet kafe, oyun salonları, büfeler gibi iş yerleri ile seyyar satıcılara yönelik denetimler artırılacak.

Öne Çıkanlar
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Son Haberler
Meteoroloji’den 7 il için kuvvetli sağanak uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat Güncel
Meteoroloji’den 7 il için kuvvetli sağanak uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Adana’da otomobil takla attı: 3 yaralı Güncel
Adana’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine hava muhalefeti engeli Güncel
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine hava muhalefeti engeli
Atatürk’ün kendi sesinden Gençliğe Hitabe. İlk kez duyacaksınız Güncel
Atatürk’ün kendi sesinden Gençliğe Hitabe. İlk kez duyacaksınız
Samandağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Samandağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Ayvacık açıklarında 41 kaçak göçmen yakalandı Güncel
Ayvacık açıklarında 41 kaçak göçmen yakalandı
Hollanda’da öldürülen işçi Silopi’de defnedildi Güncel
Hollanda’da öldürülen işçi Silopi’de defnedildi