81 ilaç depolarda yok

Aralarında parkinson, diyabet, kas gevşetici, astım gibi kronik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, antibiyotikler, ağrı kesici ve ateş düşürücülerin bulunduğu 81 ilacın Sağlık Bakanlığı depolarında bulunmadığı ortaya çıktı.

81 ilaç depolarda yok

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası’nın yaptığı çalışmaya göre parkinson, diyabet, kas gevşetici, astım gibi kronik hastalıkların ilaçlarının yanı sıra aralarında antibiyotikler, ağrı kesici ve ateş düşürücülerin bulunduğu 81 ilaç Sağlık Bakanlığı depolarında bulunmuyor.

Cumhuriyet’in haberine göre; İlaç fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan Avro kuru, 10.76 TL’den 14,03 TL’ye yükseltildi. Ancak mevcut reel Avro kurunun 30 TL civarında olması nedeniyle yapılan bu düzenleme gerçek bir artışı ifade etmediğinden yurttaşlar hayati öneme sahip ilaçlara ulaşamıyor. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası’nın (TEİS) yaptığı çalışmaya göre aralarında parkinson, diyabet, kas gevşetici, astım gibi kronik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, antibiyotikler, ağrı kesici ve ateş düşürücülerin bulunduğu 81 ilacın Sağlık Bakanlığı depolarında bulunmadığını bildirdi. TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, “Şu anda karşılaştığımız en büyük sorun, bazı ilaçların piyasada bulunamaması. Unutulmamalı ki ‘bulunmayan ilaç’, en pahalı ilaçtır. Bir hastanın acil bir durumda ihtiyaç duyduğu ilaca erişememesi yaşamsal meseledir” dedi.

Saydan, “Güncel Avro kurunun, gerçek kurun yüzde 53 altında olması, pandemi sonrası tüm dünyada artan tedarik sorunları ve maliyetler ışığında ilaç yokluğu sorununun artacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Söz konusu durumun hem hastaların sağlığa erişimini hem eczanelerin işleyişini olumsuz yönde etkileyeceğini kaydeden Saydan, “Hastalar ilaçlarını bulamayınca ya doktorlarıyla görüşüp ilaçlarını değiştirdiklerini ya alması gereken dozdan daha az alarak durumu telafi etmeye çalıştıklarını gözlemliyoruz. Toplum sağlığı açısından son derece riskli. Kronik hastalığı olan kişiler, ekonomik endişelerden bağımsız olarak gereken ilaçlarını zamanında ve doğru dozda alabilmeli” ifadelerini kullandı.

‘DÜZENLEME GEREKLİ’

Ekonomik gerçeklikle uyumlu olmayan fiyatlandırma sistemi nedeniyle ilaçların bulunabilirliğini hızla yitirdiğinin altını çizen Saydan, “Sağlıklı toplumu sürdürebilmek için ekonomik gerçeklikle uyumsuz ilaç fiyatlandırma sistemini, ilaç sektörünün kesintisiz faaliyetlerini sağlayabilecek bir şekilde, devletin ve halkın menfaatlerini de gözeterek yeniden düzenlenmesi gerekiyor” dedi.

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