'81 İlde 81 orman' projesinde Bursa'ya 10 bin fidan

Türkiye'nin dört bir yanında orman varlığını artırmayı, çevre farkındalığını güçlendirmeyi ve birçok canlıya yaşam alanı sunmayı amaçlayan proje, ilk olarak Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle 2008–2017 yılları arasında gerçekleştirilmişti. Türkiye İş Bankası'nın 100'nın yılı vesilesiyle 2024'te yeniden başlatılan proje kapsamında, Bursa'da bir dikim töreni yapıldı. Mudanya'da gerçekleşen törene Türkiye İş Bankası Bursa Bölge Satış Müdürü Maksut Özen, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Mudanya Orman İşletme Şefi Selçuk Ayyıldız, TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Akça'nın yanı sıra Bursalı öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

BURSA'DA 10 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

'81 İlde 81 Orman" projesi kapsamında, dikim töreninin gerçekleştiği ve yüzde 45'i ormanlık alanlardan oluşan Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Altıntaş köyünde yer alan 6 hektarlık alanda 10 bin fidan toprakla buluştu. Projenin 2008-2017 yılları arasında gerçekleşen ilk aşamasında, 2009 yılında Bursa'nın Harmancık ilçesindeki Kılavuzlar köyünde 45 bin fidan dikimi yapılmıştı. Düzenli bakımı yapılan bu alanda zamanla çeşitli canlı türleriyle ekosistem gelişmeye başladı.

5 YILDA, 2 MİLYON 200 BİN FİDAN

Fidan dikimlerinin gerçekleştiği yerlerde flora ve faunanın ekolojik açıdan zenginleşmesini amaçlayan proje, ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilecek dikim törenleriyle devam edecek. Proje kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde, 5 yıl içinde, 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi ve dikilen fidanların bakımının da 3 yıl boyunca düzenli olarak yapılması planlanıyor. Gerçekleştirilecek çalışmalarla ülkenin orman varlığı artırılmaya devam edeceği belirtildi.

Yürüttükleri çalışmalar arasında ağaçlandırmanın önemli yere sahip olduğun söyleyen Türkiye İş Bankası Bursa Bölge Satış Müdürü Maksut Özen, "'Ülke ekonomisine refahına, toplumsal yaşama katkı sağlamak amacıyla 101 yıl önce yola çıkan İş Bankası bu hedef doğrultusunda eğitimden kültür sanata, spordan çevreye kadar yaşamın her alanına dokunan projelerde yer almaya devam ediyor. Sürdürülebilirlik odağında yürüttüğümüz çalışmalar arasında ağaçlandırma önemli bir yere sahiptir. Biyolojik çeşitliliğin önemli parçası olan ormanlar iklim değişikliğiyle Mücadele su ve toprak kaybının önlenmesi ve korunması hava kalitesinin iyileştirilmesi gibi birçok konuda fayda sağlıyor'" dedi.

'FİDANLARIN ORMANA DÖNÜŞ ORANI YÜZDE 84'

Özen, "'Aynı zamanda her ilimizde törenlere ilgi gösteren doğaseverler sayesinde de adeta bir ağaçlandırma seferberliği oluşmuştur. Fidan dikimi Tamamlanan sahalarda 5 yıl boyunca sürdürülen bakım çalışmaları sayesinde de ormana dönüş oranı yüzde 84 gibi yüksek bir oranda gerçekleşmiştir. Ülkemizin orman varlığını artırmak daha yeşil bir geleceğe katkı sunmak amacıyla yeniden başlattığımız "81 ilde 81 orman" projemizin ilk fidan dikim törenlerini geçtiğimiz yıl Samsun, Erzincan, Konya, Balıkesir ve Manisa'da gerçekleştirdik" diye konuştu.