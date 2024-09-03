81 ilde operasyon. Binlerce silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 81 ilde düzenlenen Mercek-24 operasyonunun detaylarını paylaştı. Silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik düzenlenen operasyon sonucunda;
975 ruhsatız tabanca,
410 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca
33 uzun namlulu tüfek
558 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplamda bin 975 silah ele geçirildi. Bu operasyonlar sonucunda bin 878 şahıs hakkında işlem yapıldı. Yerlikaya ruhsatız silah temin edenlerin bir bir yakalanıp adalete teslim edileceğini ve suç odakları ile aralıksız mücadele edileceğini belirtti.
8️⃣1️⃣ ilde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik “MERCEK-24” operasyonları düzenlendi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 3, 2024
Operasyonlar sonucu:
????9️⃣7️⃣5️⃣ Ruhsatsız Tabanca,
????4️⃣1️⃣0️⃣ Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,
????3️⃣3️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,
????5️⃣5️⃣8️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:… pic.twitter.com/FW72IFRXxx