81 ilde operasyon. Binlerce silah ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
81 ilde operasyon. Binlerce silah ele geçirildi

81 ilde düzenlenen silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik Mercek-24 operasyonunda bin 878 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 81 ilde düzenlenen Mercek-24 operasyonunun detaylarını paylaştı. Silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik düzenlenen operasyon sonucunda;

975 ruhsatız tabanca,

410 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca

33 uzun namlulu tüfek

558 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplamda bin 975 silah ele geçirildi. Bu operasyonlar sonucunda bin 878 şahıs hakkında işlem yapıldı. Yerlikaya ruhsatız silah temin edenlerin bir bir yakalanıp adalete teslim edileceğini ve suç odakları ile aralıksız mücadele edileceğini belirtti.

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