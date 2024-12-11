Bolu’da aniden yola çıkan yayaya motosiklet çarptı! 2 yaralı

Bolu’nun Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya motosiklet çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 23.00 sularında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Burak K. yönetimindeki 14 ET 278 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek için aniden yola çıkan Cahit Ü.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kontrolü kaybederek park halindeki bir araca savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar Cahit Ü. ve motosiklet sürücüsü Burak K.’yi hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kazanın yaşandığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin yayaya çarpması ve ardından sürücünün park halindeki bir araca savrulduğu anlar açıkça görülüyor.

Polis ekipleri, kazanın kesin nedenini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.