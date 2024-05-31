81 İlde uygulamaya geçiyor! Hastaneye gitmeye gerek kalmayacak

Yeni düzenleme ile aile hekimleri, raporlu ilaçları reçete edebilecekler; böylece, düzenli olarak raporlu ilaç kullanan hastaların hastane ziyaretleri azalacak. Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerine raporlu ilaç yazma yetkisi vererek hem hastaların hem de doktorların yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirmeye hazırlandığı bu yeni düzenlemeyle, kronik rahatsızlığı olan ve düzenli ilaç kullanan hastalar, reçetelerini almak için artık her üç ayda bir doktora gitmek zorunda kalmayacak.

RAPORLU İLAÇLAR BİR YILA KADAR YAZILABİLECEK

Söz konusu düzenlemeyle birlikte, aile hekimleri, daha önce 3 ayda bir yazabildikleri raporlu ilaçları artık bir yıla kadar yazabilecek. Bu sayede hastalar, her üç ayda bir sadece eczaneye giderek ilaçlarını alabilecek.

HANGİ HASTALAR FAYDALANACAK?

İlk etapta kronik diyabet, hepatit B ve kalp hastalığı gibi rahatsızlıkları olan hastalar bu yeni uygulamadan yararlanacak. İlerleyen dönemde ise raporlu ilaçların kapsamı genişletilmesi planlanıyor. Bu yeni düzenlemenin hem hastalara hem de doktorlara önemli faydalar sağlaması bekleniyor.