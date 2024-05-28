81 İlde uygulanacak! Emeklilere 2 yeni ücretsiz hizmet

Milyonlarca emekliyi ezdiren hayat pahalılığı ve enflasyona çözüm arayan siyasi iktidar, emeklilere yönelik yeni adımlar atıyor. 10 Bin TL maaşla geçim sıkıntısı çeken emekliler için öncelikle sağlık alanında önemli bir düzenleme getirildi.

TÜM EMEKLİLERE ÜCRETSİZ KAPLICA TEDAVİSİ

Türkiye'nin 81 ilinde bulunan kaplıcalarda sunulan termal su tedavileri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı fark etmeksizin tüm emeklilere ücretsiz olacak. Emekliler, fizik tedavi gibi pahalı tedavi türlerine alternatif olarak kaplıca imkanlarından faydalanabilecek. Bu uygulamadan yararlanmak için herhangi bir ücret ödemeyecek veya özel şartlara sahip olmayacaklar.

ÜCRETSİZ KONAKLAMA İMKANI

Yaz aylarında öğrencilerin kullanımına açık olan Gençlik ve Spor Bakanlığı tesisleri, yaz tatili döneminde emeklilere ücretsiz olarak tahsis edilecek. Emekliler, şehir değişikliği yaparak bu tesislerde konaklayabilecek ve tatil masraflarını düşürebilecek.

BAŞVURULAR TEMMUZ'DA

Kaplıca tedavisi ve ücretsiz konaklama imkanlarından yararlanmak isteyen emekliler, Temmuz ayında SGK'ya başvuru yapabilecekler. Başvuruların ardından emeklilere detaylı bilgi verilecek ve randevular oluşturulacak.