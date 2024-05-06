812 milyon TL’lik Hint işi düğün! 4 gün 4 gecelik peri masalı

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812 milyon TL’lik Hint işi düğün! 4 gün 4 gecelik peri masalı
Peri masalları bir kez daha gerçek oldu. Hintli milyarder ve model sevgilisinin 4 gün 4 gece süren düğününde yıldızlar geçidi yaşandı.

Ünlü bir moda markasının kurucusu Hint asıllı İngiliz iş insanı Umar Kamani (36), sevgilisi Nada Adelle (31) ile Ağustos 2021'de gerçekleşen “masalsı” bir evlilik teklifinin ardından Güney Fransa'da evlendi. Grand Allée'de gerçekleşen törende Mariah Carey ile Andrea Bocelli davetlilere müzik ziyafeti yaşattı.

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Yaklaşık 812 milyon TL (20 milyon sterlin) gibi dev bir bütçeyle gerçekleşen düğüne Mariah Carey ve Andrea Bocelli'nin performansları da damga vurdu.

Kutlamalar perşembe günü konuk karşılama partisi ile başladı. Bunun ardından çift, cuma günkü ikinci kutlamalarının ardından cumartesi günü geleneksel Hint töreniyle kutlamalarına devam etti. Pazar günü de yapılan barbekü partisiyle dört günlük eğlence sona erdi.

Hafta sonu kutlamaları, süper model Naomi Campbell, aktör Tessa Thompson, komedyen Russell Peters, şarkıcı Christina Milian gibi birçok ünlü ismi bir araya getirdi.

NADA: HAYALLERİMİN ERKEĞİ

Şanslı gelin Nada, “Bu her küçük kızın hayalini kurduğu bir şeydir, ama bunu böyle bir tarzda, böylesine güzel bir ortamda yapmak muhteşem. O benim hayallerimin erkeği.”

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Andrea Bocelli, Nada'nın koridorda yürüyüşü için en önemli şarkılarından biri olan 'The Prayer'ı seslendirdi.

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55 yaşındaki şarkıcı Mariah Carey, yarı transparan Dior elbisesiyle olay yarattı.

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53 yaşındaki süpermodel Naomi Campbell, güzelliğiyle göz doldurdu.

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Ünlü moda devi Dior tarafından tasarlanan gelinlik tam 540 saatte yapıldı.

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