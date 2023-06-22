85 yaşındaki kadını darbedip gasbeden şüpheli: Teyze beni yanlış anladı

Adana'da, evinin önünü süpüren D.Y.'yi (85) zorla evinin içine itip darbeden ve 70 lirasını gasbedip kaçan Taner Keli (49), Osmaniye'de yakalandı.

85 yaşındaki kadını darbedip gasbeden şüpheli: Teyze beni yanlış anladı

DHA’nın haberine göre, olay, 11 Haziran'da, saat 16.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Taner Keli, evinin önünü süpüren D.Y. isimli kadını gördü, yanına yaklaşıp, onu evinin içine doğru itekleyip darbetmeye başladı. Ardından kadının cebindeki 70 lirayı gasbeden Keli, kaçtı. D.Y.'nin durumu ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülen D.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Çevredeki kameraları inceleyen ve teknik takip yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan Taner Keli'nin, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde olduğunu tespit etti. Keli, düzenlenen operasyonla, caddede yürürken yakalandı. Gözaltına alınan ve 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Kasten yaralama' gibi suçlardan 10 kaydı olduğu öğrenilen Keli, Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İfadesinde, "Yaşlı teyze sokakta yürüdüğüm sırada elinde bulunan poşetleri taşımakta zorlandığını söyleyip yardım istedi. Evine kadar getirdim. İçeriye girerken ayağım takılınca teyzenin üzerine düştüm. Teyze beni yanlış anladı. Panikleyip kaçtım" dediği öğrenilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Taner Keli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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