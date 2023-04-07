Hafriyat kamyonları şehir içinde tehlike yaratıyor. 85 yaşındaki vatandaş kamyonun altında kaldı

İstanbul Küçükçekmece’de 85 yaşındaki bir vatandaş, hafriyat kamyonu tarafından ezildi. Sokakta yürüyen vatandaş, kamyon sürücüsü tarafından fark edilmeyince tekerin altında kaldı. Hastaneye kaldırılan vatandaş hayatını kaybetti.



Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde meydana gelen kazada, hafriyat kamyonu, sokak kesişimi üzerinde ilerleyen 85 yaşındaki Mehmet Nezir İlhanlı’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön tekerliğinin altına giren yaşlı adam ezilirken, kazayı fark eden sürücü ise aracı durdurdu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam sağlık ekipleri tarafından kamyonun altından çıkarıldı. 85 yaşındaki İlhanlı, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çalışmaların ardından kamyon otoparka çekildi.

Kamyon sürücüsü ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

TEKER ALTINA ALMIŞ

Kamyonun ön tekerleğinin yaşlı adamın üzerinden geçtiğini anlatan Hasan Ali Gündoğdu isimli görgü tanığı, “Araba geçerken, adama vurmuş altına almış. Teker üstünden geçmiş, şahıs altında kaldı. Sonra ambulans gelmiş götürmüş. Adam hayatını kaybetti” dedi.