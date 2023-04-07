7 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hafriyat kamyonları şehir içinde tehlike yaratıyor. 85 yaşındaki vatandaş kamyonun altında kaldı

Hafriyat kamyonları şehir içinde tehlike yaratıyor. 85 yaşındaki vatandaş kamyonun altında kaldı

85 yaşındaki vatandaş sokakta yürürken hafriyat kamyonu tarafından ezildi. Hastaneye kaldırılan yaşlı vatandaş hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 16:33
Takip Et

85 yaşındaki vatandaş kamyonun altında kaldı

Hafriyat kamyonları şehir içinde tehlike yaratıyor. 85 yaşındaki vatandaş kamyonun altında kaldı
+
Aa
-

İstanbul Küçükçekmece’de 85 yaşındaki bir vatandaş, hafriyat kamyonu tarafından ezildi. Sokakta yürüyen vatandaş, kamyon sürücüsü tarafından fark edilmeyince tekerin altında kaldı. Hastaneye kaldırılan vatandaş hayatını kaybetti.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde meydana gelen kazada, hafriyat kamyonu, sokak kesişimi üzerinde ilerleyen 85 yaşındaki Mehmet Nezir İlhanlı’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön tekerliğinin altına giren yaşlı adam ezilirken, kazayı fark eden sürücü ise aracı durdurdu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam sağlık ekipleri tarafından kamyonun altından çıkarıldı. 85 yaşındaki İlhanlı, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çalışmaların ardından kamyon otoparka çekildi.

Kamyon sürücüsü ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

TEKER ALTINA ALMIŞ

Kamyonun ön tekerleğinin yaşlı adamın üzerinden geçtiğini anlatan Hasan Ali Gündoğdu isimli görgü tanığı, “Araba geçerken, adama vurmuş altına almış. Teker üstünden geçmiş, şahıs altında kaldı. Sonra ambulans gelmiş götürmüş. Adam hayatını kaybetti” dedi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
1
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
2
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
3
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
4
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Willian Arao özür diledi
5
﻿Willian Arao özür diledi
﻿Willian Arao özür diledi
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
6
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
7
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Kardiyologlardan sağlıklı kalbin formülü
﻿Kardiyologlardan sağlıklı kalbin formülü
﻿Kardiyologlardan sağlıklı kalbin formülü
﻿Fransa Kupası'nda finalin adı: Toulouse-Nantes
﻿Fransa Kupası'nda finalin adı: Toulouse-Nantes
﻿Fransa Kupası'nda finalin adı: Toulouse-Nantes
﻿Sakura ağaçları İstanbul'da çiçek açtı
﻿Sakura ağaçları İstanbul'da çiçek açtı
﻿Sakura ağaçları İstanbul'da çiçek açtı
﻿Hapis cezası bulunan FETÖ firarisi tutuklandı
﻿Hapis cezası bulunan FETÖ firarisi tutuklandı
﻿Hapis cezası bulunan FETÖ firarisi tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.