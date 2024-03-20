85 yıl önce ikonik filmde giyilen terlikler 113 milyon liraya satılıyor

Kaynak: Haber Merkezi
85 yıl önce ikonik filmde giyilen terlikler 113 milyon liraya satılıyor
Efsane filmlerden “Oz Büyücüsü”nün başrol oyuncusu Judy Garland’in giydiği yakut terlikler, 3.5 milyon dolara (113.2 milyon TL) satışa çıkarıldı.

1939 yapımı “Oz Büyücüsü” filminde Judy Garland tarafından giyilen değerli yakut terlikler, açık artırmada 3.5 milyon dolarlık (yaklaşık 113.2 milyon TL) bir başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak.

Büyücü Terliği olarak bilinen bu parça, koleksiyoner Michael Shaw’a aitti ve 2005 yılında çalınmasının ardından 13 yıl sonra geri bulundu.

Garland’ın giydiği diğer üç çift terlik ise müzelerde ve özel bir koleksiyoncunun elinde yer alıyor. “Oz Büyücüsü”, Hollywood’un en ikonik yapımlarından biri olarak kabul edilirken, filmin başrol oyuncusu Judy Garland 1969 yılında 47 yaşında hayatını kaybetmişti.

Son Haberler
Altına taleple beraber dolandırıcılık arttı Ekonomi
Altına taleple beraber dolandırıcılık arttı
Seçime bir hafta kala Demirtaş İstanbul çağrısı yapacak iddiası. Canlı yayında açıklandı Siyaset
Seçime bir hafta kala Demirtaş İstanbul çağrısı yapacak iddiası. Canlı yayında açıklandı
16 aylık bebeğini evde bırakıp tatile gitti. Mahkeme annenin cezasını açıkladı Dünya
16 aylık bebeğini evde bırakıp tatile gitti. Mahkeme annenin cezasını açıkladı
Teravih namazında camiye bombalı saldırı. Ortalık kan gölüne döndü Gündem
Teravih namazında camiye bombalı saldırı. Ortalık kan gölüne döndü
Batan bottaki göçmenleri arama çalışması sürüyor Gündem
Batan bottaki göçmenleri arama çalışması sürüyor
3 katli binanın çatısında yangın çıktı Yerel Haberler
3 katli binanın çatısında yangın çıktı