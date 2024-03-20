85 yıl önce ikonik filmde giyilen terlikler 113 milyon liraya satılıyor

1939 yapımı “Oz Büyücüsü” filminde Judy Garland tarafından giyilen değerli yakut terlikler, açık artırmada 3.5 milyon dolarlık (yaklaşık 113.2 milyon TL) bir başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak.

Büyücü Terliği olarak bilinen bu parça, koleksiyoner Michael Shaw’a aitti ve 2005 yılında çalınmasının ardından 13 yıl sonra geri bulundu.

Garland’ın giydiği diğer üç çift terlik ise müzelerde ve özel bir koleksiyoncunun elinde yer alıyor. “Oz Büyücüsü”, Hollywood’un en ikonik yapımlarından biri olarak kabul edilirken, filmin başrol oyuncusu Judy Garland 1969 yılında 47 yaşında hayatını kaybetmişti.