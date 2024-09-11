86 bin yıllık mağaradan 5 bine yakın buluntu gün yüzüne çıkarıldı

Çanakkale'nin Bahadırlı Köyü sınırlarında bulunan İnkaya Mağarası'nda, 2024 kazı çalışmalarında yaklaşık 5 bin buluntuya ulaşıldı. Paleolitik döneme (Eski Taş Çağı) ait olan mağarada, kazı çalışmaları, mağaranın tarihsel ve işlevsel yönlerini aydınlatmayı amaçlıyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Özer, buluntuların hangi amaçlarla kullanıldığını belirlemeye çalıştıklarını ifade etti.

İnkaya Mağarası, 2016 yılında Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmail Özer tarafından yapılan yüzey araştırmasında keşfedildi. 2017-2020 yılları arasında uluslararası bir ekiple yapılan dönemsel kazılar, 2021’den itibaren Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsüne alındı. 2024 kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izin ve destekleriyle, Truva Bakır Maden ve T-Design Mühendislik’in sponsorluğunda yürütülüyor.

TOPLAM BULUNTU SAYISININ 25 BİNE YAKLAŞTI

Prof. Dr. İsmail Özer, kazıların bu yıl mağaranın üç farklı bölümünde gerçekleştirildiğini belirtti. Mağaranın batı kısmında atölye alanı, güney ve doğu yamaçlarında ise diğer açmaların yapıldığını söyledi. Bu çalışmaların amacı, mağaranın farklı bölümlerinin hangi amaçlarla kullanıldığını belirlemek. Buluntular arasında çekiç olarak kullanılan vurgaçlar ve atıklar yer alıyor, bu da yongalama işlemlerinin yapıldığını gösteriyor.

Prof. Dr. Özer, önceki yıllarda 20 bin yontma taş aleti buluntusuna ulaştıklarını, bu yıl ise yaklaşık 5 bin buluntu elde ettiklerini belirtti. Toplam buluntu sayısının 25 bine yaklaştığını ifade etti. Kazı sezonu tamamlandığında buluntular, Troya Müzesi Müdürlüğü’ne teslim edilecek. Ayrıca, laboratuvar aşamasında yontma taşlar üzerinde detaylı analizler yapılmakta, bu çalışmalar ilerleyen yıllarda kullanım izi analizleriyle daha kesin bilgiler sağlayacak.

Kazı çalışmalarının amacı, Paleolitik döneme ait insan faaliyetlerini ve mağaranın işlevini anlamak. İlerleyen yıllarda bu buluntuların analizleri, dönemin yaşam koşulları hakkında daha ayrıntılı bilgiler sunacak.