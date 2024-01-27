87 yaşında raket sallıyor. 'Süper Dede' gençlere taş çıkartıyor

Türkiye’nin en yaşlı masa tenisi sporcusu olan Özer, bugüne dek 112 ödülün sahibi oldu. Yaşına rağmen hâlâ turnuvalara katılan ve gençlere ilham veren Özer, “Antrenörler ve milli sporcular yetiştirdim. Onlarla birlikte antrenman yapıyorum. Ulusal ve uluslararası turnuvalarda mücadele ediyorum. Hedefim 100 yaşına kadar raket sallamak” diyor.

Ahmet Özer, masa tenisine ortaokulda tanıştı. Yumurtanın masada yuvarlanmasını izlerken, elinin uçtuğunu hissetti ve masa tenisine aşık oldu. 1958’de öğretmen olduktan sonra çalıştığı okulda masa tenisi kurdu. Mersin’e dönünce de masa tenisine devam etti. 2002’de Japonya’da düzenlenen dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil etti ve Türk bayrağını gururla taşıdı. Dünya ve Avrupa şampiyonu oldu. Yurt içinde de birçok birincilik elde etti.

‘BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR’

Özer, 70 yıldır masa tenisi oynadığını ve başarısının tesadüf olmadığını belirtiyor. “Her şey sevgiyle başlar, işinizi severek yaparsanız başarı kendiliğinden gelir. Ben masa tenisine değer veriyorum. Şu an ödül sayım 100’ü aştı. 87 yaşındayım. Türkiye’nin en yaşlı masa tenisi sporcusu unvanını aldım. Burada antrenörler ve milli sporcular yetiştirdim. Onlarla birlikte çalışıyorum. Ulusal ve uluslararası turnuvalara katılmaya devam ediyorum. Hedefim 100 yaşına kadar oynamak” şeklinde konuşuyor.