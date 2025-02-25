87 yaşındaki Zekiye nineye ulaşamayınca! Eşi ekipleri alarma geçirdi

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar’da 87 yaşındaki bir kadın, alışverişten dönen 91 yaşındaki eşinin kapıya çalmasına yanıt vermedi. Eşinin kapıyı açmaması üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye çağrıldı. İtfaiye ekipleri, söz konusu daireye pencereden girmeye karar verdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yaparak eve dönen Vehbi Pakel'e eşi Zekiye Gönül Pakel kapıyı açmadı. Pakel, kapı açılmayınca binadakilerden yardım istedi. Komşularında seslendiği Zekiye Pakel kapıyı açmayınca 112 Acil Servis'e haber verildi.

Yaşlı kadın kapıyı açmadı! Ekipler alarma geçti

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri eşine ulaşamadığı için panikleyen Vehbi Pakel'i sakinleştirmeye çalışırken polis ve itfaiye ekipleri eve pencereden girmeye karar verdi.

Yaşlı kadın kapıyı açmadı! Ekipler alarma geçti

Ekipler sepetli merdiven aracıyla pencereye ulaşarak eve girdiği sırada kendisinden haber alınamayan Zekiye Gönül Pakel dairenin önüne bekleyen polis ve sağlık ekiplerine kapıyı açtı. Yaşamından endişe ettiği eşini sağlıklı olarak gören Vehbi Pakel, eşine "Hayatımı mahvettin. Bu kadar gürültüyü nasıl duymazsın?" dedi.

Zekiye Pakel, duymadığı için hiç bir şeyden haberi olmadığını söylerken Vehbi Pakel, görevlilere teşekkür etti.

Yaşlı kadın kapıyı açmadı! Ekipler alarma geçti

Yaşlı kadın kapıyı açmadı! Ekipler alarma geçti

Yaşlı kadın kapıyı açmadı! Ekipler alarma geçti

Yaşlı kadın kapıyı açmadı! Ekipler alarma geçti

Yaşlı kadın kapıyı açmadı! Ekipler alarma geçti

Yaşlı kadın kapıyı açmadı! Ekipler alarma geçti

Yaşlı kadın kapıyı açmadı! Ekipler alarma geçti

Yaşlı kadın kapıyı açmadı! Ekipler alarma geçti

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