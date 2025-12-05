Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz vatandaşlarla birlikte köklü firmaları da vurdu. Dev firmalar da yaşanan ekonomik krize dayanamayarak konkordato ve iflas tufanına kapıldı. Son olarak İzmir'de 89 yıl önce İsmail Bilginoğulları tarafından kurulan Marbil Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş ve aynı aileye ait olan Selesta Kozmetik konkordato ilan etti.

3 AYLIK MÜHLET

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından görülen dosyada, şirketlerin konkordato talebi kabul edilerek 3 aylık geçici mühlet tanındı.

Bilginoğulları ailesinin 3. ve 4. kuşak temsilcilerinden Levent Bilginoğulları için de aynı kapsamda geçici mühlet kararı verildi.

Bu süreçte firmaların mali yapısının korunması, alacaklılarla ilişkilerin düzenlenmesi ve sürecin şeffaf ilerlemesi için geçici komiser heyeti görevlendirildi.

7 GÜNLÜK SÜRE TANINDI

İz Gazetesi'nde yer alan habere göre, konkordato ilanıyla birlikte yayımlanan ilanda, alacaklıların itiraz hakları da hatırlatıldı. Buna göre, alacaklıların konkordato talebine ilişkin itirazlarını 7 gün içinde mahkemeye iletmeleri gerekiyor. Bu süre içinde yapılacak başvurular, konkordato sürecinin seyrinde belirleyici rol oynayacak.

SELESTA KOZMETİK DE KONKORDATO SÜRECİNDE

Bilginoğulları ailesinin gıda ve kozmetik alanındaki diğer markası olan Selesta Kozmetik de aynı dosya kapsamında konkordato sürecine dahil edildi. Aile şirketinin ikinci büyük markası olan Selesta, uzun yıllardır kozmetik ve gıda alanlarında faaliyet gösteriyor.

Torbalı’daki tesislerde üretim ve ihracat yapan şirketler, mevcut ekonomik koşullar ve finansal sorunlar nedeniyle zorlu bir sürece girmiş durumda.

MAHKEME GÖZETİMİNDE

Marbil Yağ ve Selesta Kozmetik için başlatılan konkordato süreci, mahkemenin atadığı komiser heyeti gözetiminde devam edecek.

Önümüzdeki 3 aylık dönemde şirketlerin mali yapıları, alacaklılarla yapılacak görüşmeler ve hazırlanan raporlar kritik önem taşıyacak. 26 Şubat 2026’da yapılacak duruşma ise sürecin geleceğini belirleyecek.