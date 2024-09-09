9 bin yıllık höyükte Hitit izleri bulundu

Mersin'deki 9 bin yıllık Yumuktepe Höyüğü'nde arkeopark projesi kapsamında yürütülen kazılar, Prof. Dr. Giulio Palumbi'nin başkanlığında devam ediyor. Kazılar, höyüğün üç ayrı noktasında gerçekleştiriliyor. Höyükte yapılan araştırma ve incelemelerde Hitit dönemine ait sur izleri bulundu.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Palumbi, "Bu sezon, Orta Çağ'a ait büyük bir taş temel ve Hitit dönemine ait büyük bir kerpiç duvar bulduk. Bu kerpiç duvarın Hitit yerleşimi sur duvarı olma olasılığı yüksek" dedi.

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Yumuktepe Höyüğü'nde, bu yıl da yoğun çalışmalar başladı. İtalya'nın Bari Aldo Moro Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Giulio Palumbi'nin liderliğindeki kazılar, üç ayrı noktada devam ediyor ve höyüğün açık hava müzesi olabilmesi için aynı zamanda hazırlıklar da yapılıyor.

Höyükte süren çalışmanın başkanı olan Prof. Dr. Palumbi, kazıların başladığı 10 gün içinde iki önemli bulguya ulaştıklarını ifade etti. Orta Çağ'a ait büyük bir taş temel ve Hitit dönemine ait büyük bir kerpiç duvar bulduklarını ifade eden Palumbi, "Bu sezon, ilk Tunç veya Geç Kalkolitik tabakalara inmeyi hedefliyoruz. Daha prehistorik tabakaları ortaya çıkarmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kazı Başkan Yardımcısı Arkeolog Tülay Özaydın ise Demir Çağı yerleşimlerinin erken safhalarını araştırdıklarını belirtti. Özaydın, "Bulduğumuz konsantrik bezemeli, Kıbrıs etkili kapalı kabın parçası, Demir Çağ'ın erken dönemlerine ışık tutabilir. Bu bulgular, milattan önce 8. ve 7. yüzyıla tarihleniyor ve Yumuktepe'deki Demir Çağ stratigrafisini aydınlatabilir" dedi.

Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Özlem Aytek ise Yumuktepe Höyüğü'nde en erken tabakaların bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Bu alanın milattan önce 6500 yılına tarihlendiğini söyleyen Aytek, "Bu tabakalar, taş temel üzerine kerpiç mimari ve silolarla tanımlanıyor. Bu yıl alanı genişletip, kronolojiyi daha iyi anlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kazı çalışmalarının 5 Ekim'e kadar devam etmesi planlanıyor.