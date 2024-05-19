9 dakika boyunca alkışlanan Selena Gomez gözyaşlarını tutamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
9 dakika boyunca alkışlanan Selena Gomez gözyaşlarını tutamadı
Başrollerini Selena Gomez, Zoe Saldaña ve Karla Sofia Gascón'un paylaştığı film “Emilia Pérez”, bu yılki Cannes Film Festivali'nin şimdiye kadarki en uzun alkışını aldı.

Tam dokuz dakika boyunca alkışlanan Selena Gomez gözyaşlarını tutamadı. Selena Fomez'le birlikte film ekibi ayakta alkışlanırken, yönetmen Jacques Audiard balkondan şapkasını salladı, oyuncular Saldaña ve Édgar Ramírez duygusal bir şekilde kucaklaştı.

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Filmde cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmek isteyen bir uyuşturucu karteli liderini canlandıran Gascón'a büyük alkış geldi.

Yönetmen Audiard, filmi "dört perdelik bir opera librettosu" olarak tanımladı; oyuncular olay örgüsünü ilerletmek için orijinal şarkılar kullandılar.

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Film, LGBTQ temalarını konu alan filmleri ödüllendiren ve Belçikalı film yapımcısı Lukas Dhont başkanlığındaki bir jüri tarafından verilen Queer Palm'ı da kazanmaya hak kazandı.

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