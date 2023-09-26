9 Eylül Üniversitesi Rektörü'nün açtığı hakaret davasına mahkemeden red kararı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın kendisine hakaret ettiği gerekçesi eski CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’e açtığı dava, ilk duruşma reddedildi.

KAYNAK: ANKA
9 Eylül Üniversitesi Rektörü'nün açtığı hakaret davasına mahkemeden red kararı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın kendisine hakaret ettiği gerekçesi eski CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’e açtığı dava, ilk duruşma reddedildi. Duruşma sonrası konuşan Sertel, “Dokuz Eylül Üniversitesi'nde hukuksuz olarak pek çok üniversite öğretim üyesine zulmeden pek çok dava hukuksuz yere açtırarak hakimler üzerinde baskı oluşturmaya çalışarak, savcılar üzerinde baskı oluşturma kaydıyla birçok insanın yargılanmasını sağlayan Nükhet Hotar'a hukuk bir ders verdi” dedi.

ANKA'nın haberine göre, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar, yurt yapımı şartıyla bağışlanan İnciraltı’ndaki arazinin satılması ile ilgili sözleri nedeniyle hakaret ve tazminat istemiyle eski CHP milletvekili Atilla Sertel’e dava açtı. İzmir Adliyesinde bulunan 9.İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün yapılan ilk duruşmaya davalı Sertel’in dışında, eski milletvekili Tacettin Bayır ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi de katıldı.

Atila Sertel, savunmasını kendisi yaptı. Hotar’ın avukatını da dinleyen hakim davanın reddine karar verdi.

Duruşma sonrasında gazetecilere açıklama yapan Sertel şunları söyledi:

“Bugün bir hakaret davasına girdik. Ben Sayın Dokuz Eylül Üniversitesi rektör hanımefendi, Fatma Seniha Nükhet Hotar'a hakaret ettiğim gerekçesiyleydi. Bu davada hakim davanın reddine karar verdi. Öncelikle bunu söylemek istiyorum; Feriha Ferhan Şahinci isimli bir hanımefendinin 3 bin metrekare İnciraltında bir yurt yerini kız yurdu yapılması kaydıyla Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağışlamıştı. Fakat, Feriha Ferhan Şahinci hanımefendi bir süre sonra vefat etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü ise bu araziyi satışa çıkardı. Aslında bu araziyi satışa çıkaramazdı. Çünkü burası kız yurdu yapılması kaydıyla bağışlanmıştı bundan ben milletvekilliği sırasında bunu bu konuya itiraz etmiştim ve demiştim ki ‘bundan oğlu Erin Şahinci Amerika'da yaşıyor kendisinin haberi var mı? Bu konuda kendisinden izin alındı mı?’ demiştim. Satamazsınız demiştik. Fakat buna rağmen sattı. Satınca hukuken bir suç işlediğini söylemiştim. Ve bu konuda avukat Şule Pınar Arıkoğlu adına davanın açıldığını, mahkemenin satışa ihtiyat tedbir kararı koyduğunu söyledi. İhtiyat tedbir kararı mahkemeden çıktı. Yani bizim haklılığımız ortaya çıktı. Devamında itiraz etti Dokuz Eylül Üniversitesi. İhtiyat tedbiri kararına… Fakat bu kararda mahkeme ısrar etti. Şimdi üniversite bunu istinafa taşıyor. İstinaf da bu konuda sanıyorum aynı kararı verecektir. Bugün ise hakim beni dinledi… Ben ifademde dedim ki ‘kız yurdu yapılacak bir yere kamu yararı olan bir yerin satışına karşı çıktığım için yargılanıyorum, buna milletvekili olarak değil, bir vatandaş olarak da, İzmir'de yaşayan bir insan olarak da karşı çıkardım’ dedim. Sağ olsun hakim davanın reddine karar verdi. Böylece Dokuz Eylül Üniversitesi'nde hukuksuz olarak pek çok üniversite öğretim üyesine zulmeden pek çok dava hukuksuz yere açtırarak hakimler üzerinde baskı oluşturmaya çalışarak, savcılar üzerinde baskı oluşturma kaydıyla birçok insanın yargılanmasını sağlayan Nükhet Hotar'a hukuk bir ders verdi. Biz milletvekilliği yaptığımız sürece ne haram yedik ne de harama el uzatanlara karşı çıkmamazlık etmedik. Mutlaka karşı çıktık. Biz helalin yanındayız. Halkımızın yanındayız. Kamunun yanındayız. Kamunun mallarının peşkeş çekilmesine karşıyız ve her zaman çıkacağız. Yargılanabiliriz, bizi tutuklayada bilirler, hiç önemli değil. Biz halkımızın yanındayız ve halkın hakkını, hukukunu savunmaya devam edeceğiz”

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