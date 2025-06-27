9 il için "sarı" meteorolojik uyarı: Çatı uçması, ağaç devrilmesi...

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle 9 il için sarı uyarı verildiği bildirildi.

Açıklamada, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya ile Muğla'nın kuzeyi) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği kaydedildi.

Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Meteoroloji 'dikkat' diyerek uyardı: Çok kuvvetli sağanak geliyor! 10 derece birden düşecek... (27 Haziran 2025)

Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (@meteoroloji_twi) alınan son bilgilere göre; 28 Haziran 2025 tarihinde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle;



???? 9 ilimiz için Sarı Uyarı verilmiştir.



???? Marmara'nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik) ile Kuzey ve Kıyı… pic.twitter.com/LNFg5RItl0 — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) June 27, 2025

BUGÜN EN SICAK GÜNDÜ!

Afrika üzerinden hafta içi gelen sıcak hava dalgası bugün en şiddetli gününü yaşattı. Öyle ki bazı illerde sıcaklık 44 dereceleri bile aştı. Meteoroloji sıcaklık konusunda vatandaşları uyarırken, aynı şekilde uzmanlarda orman yangınları konusunda vatandaşları ikaz etti.

PAZAR GÜNÜ GELİYOR!

Sıcakların ardından Türkiye’ye Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden poyraz gelecek. Poyraz ile beraber sıcaklıklarda 7 ila 10 derece arası düşüş yaşanacak. Serin havalar ile sağanak yağış geçişlerinin de olacağı aktarıldı.