Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor ile Esenler Erokspor karşılaştı.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 40. dakikasında Ndongala direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Yalnızca 5 dakika Douglas Tanque de üst üste gördüğü kartlarla Bandırmaspor'un işini daha da zorlaştırdı. Devre golsüz eşitlikle biterken ev sahibi ekip sahada 9 kişi kaldı.

Mücadelenin ikinci 45 dakikası 11'e 9 oynanırken Esenler Erokspor maça hükmetmesine rağmen aradığı golü bir tülü bulamadı.

Bandırmaspor son düdüğe kadar direnerek zorlu karşılaşmada 1 puan çıkarmayı başardı. Bu sonuçla Bandırmaspor puanını 16'ya, liderlik şansını kaçıran Esenler Erokspor ise 21'e yükseltti.