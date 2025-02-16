9 kişi kalan Amedspor puanla dönüyor

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Geosis Boluspor ile Amed Sportif, 0-0 eşitlikle sahadan ayrıldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
29. dakikada Mukairu'nun sol kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda kaleci Erce, meşin yuvarlağı çizgiden kornere çeldi.
75. dakikada Jefferson’un ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.
BOLUSPOR 0 AMED SPORTİF FAALİYETLER 0
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Akıncık, Kadir Akıllı
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Vusal İskandarli dk. 88), Onur Ulaş, Fethi Özer, Oğuz Kağan Güçtekin (Khouma Babacar dk. 68), Jefferson, Florent Hasani (Dean Lico dk. 75), Enes Alıç (Berk Yıldız dk. 75), Mario Balbudia (Eren Erdoğan dk. 88), Paul Mukairu, Kosta Aleksic
Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Onur Atasayar, Naby Oulare, İshak Karaoğul, İlhami Siraçhan Nas,
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Yohan Cassubie (Andre Poko dk. 46), Sinan Kurt, Ömer Bayram, Bobby Adekanye (Batuhan Tur dk. 80), Charly Keita (Alberk Koç dk. 68), Daniel Mosquera (Veli Çetin dk. 90)
Yedekler: Bartu Kaya, Bruno Lourenço, Yılmaz Ceylan, Oktay Aydın, Çekdar Orhan, Mert Miraç Altıntaş
Teknik Direktör: Servet Çetin
Kırmızı kartlar: Adama Traore (dk. 51), Alberk Koç (dk. 88) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kart: Mario Baldudia (Boluspor)