9 kişi kalan East Bengal, 1 puanı kurtadı

Hindistan Süper Ligi (ISL) 2024-25 sezonunda Kolkata'daki Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadyumu, heyecan dolu bir karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. Mohammedan Sporting Club ve East Bengal FC arasındaki mücadele, gol sesi çıkmasa da sahada sert ve çekişmeli anlara tanık oldu. Her iki takım da puan mücadelesi verirken, East Bengal FC’nin sadece dokuz kişi kalmasına rağmen direnç gösterip ilk puanını alması dikkat çekiciydi.

İlk yarıdaki oyun temposu oldukça yavaş başladı. Mohammedan SC, topa daha fazla sahip olarak oyuna hakim olmaya çalışırken, East Bengal FC hızlı hücumlarla tehlike yaratma arayışındaydı. Ancak East Bengal savunması, Oscar Bruzon'un stratejik yönetimi sayesinde yüksek bir savunma hattı kurarak rakip forvetleri sıkça ofsayta düşürmeyi başardı. Bu taktik özellikle ilk 15 dakikada etkili oldu; ancak Brezilyalı forvet Franca’nın savunma hattına uyum sağlaması, East Bengal için bazı zor anlara neden oldu.

Maçın kader anları ise ilk yarının yarısına doğru geldi. East Bengal’den Nandhakumar Sekar, Mohammedan SC oyuncusu Amarjit Singh Kiyam tarafından formasından çekilince tepkisini sert bir şekilde gösterdi ve doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu olaydan sadece dakikalar sonra, takımın bir diğer oyuncusu Naorem Mahesh Singh de itiraz nedeniyle ikinci sarı kartını görerek sahayı terk etti. Böylece East Bengal FC, 60 dakikadan fazla bir süreyi sadece dokuz kişiyle sürdürmek zorunda kaldı.

İkinci yarıda Mohammedan SC, her iki kanattan gönderdiği ortalarla East Bengal FC savunmasını zorlasa da, bitiricilik eksikliği nedeniyle gol yollarında etkisiz kaldı. Özellikle genç oyuncu Bikash Singh'in sol kanattan gelen etkili ortayı değerlendirememesi, takım adına büyük bir fırsatın kaçmasına neden oldu.

Maçın Kilit Oyuncusu: Anwar Ali

East Bengal FC savunmasında liderlik rolünü üstlenen Anwar Ali, maçın kilit performanslarından birine imza attı. Rakip takımın en tehlikeli oyuncularından Franca ve Loni Manzoki'yi etkisiz hale getirerek savunma hattında mükemmel bir uyum sağladı. Ali’nin dirayetli oyunu ve sahadaki diğer oyuncuları organize etme yeteneği, takımın bu zor maçta puan almasını sağladı.

Mohammedan SC, uluslararası aradan sonra 27 Kasım'da Bengaluru FC’yi ağırlayacak. East Bengal FC ise bir sonraki maçında 29 Kasım’da NorthEast United FC’yi konuk edecek.

The first point for East Bengal FC as Kolkata mini-derby ends goalless ????????#IndianFootball #ISL #LetsFootball #ebfcmdsc pic.twitter.com/78iTlCaV2A