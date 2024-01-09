9 Ocak Salı TV yayın akışında ne var? 9 Ocak Salı televizyonda hangi diziler var?

İzleyiciler 9 Ocak Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 9 Ocak Salı ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 9 Ocak Salı TV yayın akışında ne var? 9 Ocak Salı bugün hangi diziler var?
Salı televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 9 Ocak Salı yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 9 Ocak Salı TV yayın akışında ne var? 9 Ocak Salı bugün hangi diziler var?
9 OCAK SALI YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
00:15 Ne Gemiler Yaktım
03:00 Aile
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Safir
03:20 Mutfak Bahane
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Güneşi Beklerken
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Yerli Dizi
03:00 Gelinim Mutfakta
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Eyvah Eyvah 2 (Yerli Sinema)
22:30 Eyvah Eyvah 2 (Yerli Sinema)
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Aşka Düşman
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yabani
00:00 Şahane Hayatım
02:45 Adım Farah