9 Ocak Salı TV yayın akışında ne var? 9 Ocak Salı televizyonda hangi diziler var?

İzleyiciler 9 Ocak Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 9 Ocak Salı ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 9 Ocak Salı TV yayın akışında ne var? 9 Ocak Salı bugün hangi diziler var?

Salı televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 9 Ocak Salı yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 9 Ocak Salı TV yayın akışında ne var? 9 Ocak Salı bugün hangi diziler var?

9 OCAK SALI YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

00:15 Ne Gemiler Yaktım

03:00 Aile

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Safir

03:20 Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Güneşi Beklerken

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Yerli Dizi

03:00 Gelinim Mutfakta

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Eyvah Eyvah 2 (Yerli Sinema)

22:30 Eyvah Eyvah 2 (Yerli Sinema)

00:30 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Aşka Düşman

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yabani

00:00 Şahane Hayatım

02:45 Adım Farah