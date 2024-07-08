9 yaşındaki çocuğun ailesi her yerde aranıyor

Kaynak: İHA
9 yaşındaki çocuğun ailesi her yerde aranıyor

Antalya’da akşam saatlerinde cadde üzerinde dolaşan ve konuşmayan 9 yaşındaki bir kız çocuğu vatandaşlar tarafından fark edildi. Küçük kızın ailesine ulaşabilmek için polis ve zabıta ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.

Kız çocuğunun ailesi aranıyor

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde akşam saatlerinde vatandaşlar, cadde üzerinde dolaşan ve konuşmayan 9 yaşında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğu buldu.

Durumu 112'ye bildiren vatandaşlar, çocuğu polis ekiplerine teslim etti. Üzerinde kimlik bulunmayan ve yabancı uyruklu olabileceği düşünülen kız çocuğunun kendini ifade edemediği belirtildi.

Kız çocuğu için herhangi bir kayıp başvurusu yapılmadığı öğrenilirken, ailesine ulaşabilmek amacıyla Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Serik Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti.

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