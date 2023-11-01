9 yaşındaki çocuğun gözüne biber gazı sıktı. Trabzonspor ‘takipçisi olacağız’ dedi

Bursa'da bisikletli bir kişi sokak ortasında 9 yaşındaki küçük çocuğa biber gazı sıkıp kaçtı. Küçük çocuğun Trabzonspor Futbol Okulu öğrencisi olması sebebiyle Trabzonspor açıklama yaparak ' bu olayın takipçisi olacağız' dedi.

9 yaşındaki çocuğun gözüne biber gazı sıktı. Trabzonspor ‘takipçisi olacağız’ dedi

Bursa'nın Dikkaldırım mahallesinde, bisikletli bir kişi sokak ortasında 9 yaşındaki küçük çocuğa biber gazı sıkıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, çocuğun durumunun iyi olmadığı ve 12 saattir oksijen tüpüne bağlı olduğu öğrenildi.

Küçük çocuğun Trabzonspor Futbol Okulu öğrencisi olması sebebiyle Trabzonspor Kulübü resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, "BU OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ! Bursa'da henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs; 9 yaşındaki Trabzonspor Futbol Okulu mensubu öğrencimize önce hakaret edip sonra da yüzüne biber gazı sıkarak asla kabul edilemez bir saldırı gerçekleştirmiştir. Biber gazının etkisinden ötürü hastanede tedavi gören genç taraftarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; saldırıyı gerçekleştiren bu şahsın biran önce yakalanarak gereken cezayı alması için konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

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