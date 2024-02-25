9 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Beykoz Sokak'ta tek katlı müstakil evde saat 15.30 sularında 9 yaşındaki çocuk, kazara amcasını öldürdü.

Ş.U., babası Kurtuluş U.’nun temizleyip masanın üzerine bıraktığı tabancayı alarak oynamaya başladı. Bu esnada Ş.U.'nun kazara tetiğine bastığı tabanca ateş aldı. Mermi, odadaki amcası İzzet U.'nun göğsüne isabet etti.

Aile bireylerinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi gönderildi. İzzet U. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ş.U. ve babası Kurtuluş U., ifadelerinin alınmak üzere polis merkezine getirilirken olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.