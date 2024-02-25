9 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü

Kaynak: DHA
9 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü
Konya'da babasının masanın üzerine bıraktığı tabancayı alıp oynayan 9 yaşındaki çocuk, kazayla tetiğe basarak amcasını vurdu.

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Beykoz Sokak'ta tek katlı müstakil evde saat 15.30 sularında 9 yaşındaki çocuk, kazara amcasını öldürdü.

11konyajpg-jqld0aktlucf9jflnoeo0q.jpg

Ş.U., babası Kurtuluş U.’nun temizleyip masanın üzerine bıraktığı tabancayı alarak oynamaya başladı. Bu esnada Ş.U.'nun kazara tetiğine bastığı tabanca ateş aldı. Mermi, odadaki amcası İzzet U.'nun göğsüne isabet etti.

Aile bireylerinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi gönderildi. İzzet U. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

22konyajpg-axxxtbgo0ew1otbqskbxfw.jpg

Ş.U. ve babası Kurtuluş U., ifadelerinin alınmak üzere polis merkezine getirilirken olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Son Haberler
Uzmanlar çikolatanın sağlığa faydalarını açıkladı. Okuyunca inanamayacaksınız Gündem
Uzmanlar çikolatanın sağlığa faydalarını açıkladı. Okuyunca inanamayacaksınız
Diyarbakır Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulundu Gündem
Diyarbakır Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Semih Kılıçsoy öyle bir gol attı ki herkes şaştı kaldı Spor
Semih Kılıçsoy öyle bir gol attı ki herkes şaştı kaldı
Beşiktaş tribünleri bekledi bekledi. Hep birlikte aynı tepkiyi verdi Spor
Beşiktaş tribünleri bekledi bekledi. Hep birlikte aynı tepkiyi verdi
Motosikletin otomobile saplandığı kazada 3 kişi yaralandı Gündem
Motosikletin otomobile saplandığı kazada 3 kişi yaralandı
Rusya’nın gönüllüleri cephede nasıl kullandığı ortaya çıktı Dünya
Rusya’nın gönüllüleri cephede nasıl kullandığı ortaya çıktı
Yılmaz Vural yıkıldı Spor
Yılmaz Vural yıkıldı