9 yaşındaki çocuk yorgun mermi ile başından vuruldu

Trabzon'da bir çocuk, evinin bahçesinde oyun oynarken yorgun mermi kurbanı oldu. 9 yaşındaki K.C.Ö, sitenin oyun parkında arkadaşlarıyla eğlenirken başına isabet eden yorgun mermiyle ağır yaralandı.

9 yaşındaki çocuk yorgun mermi ile başından vuruldu

Yorgun mermi, havaya atılan ve hızını kaybederek yer çekimiyle düşen merminin adıdır. Bu mermiler, ilk hızlarına göre daha yavaş ilerler ancak yine de ölümcül olabilirler.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, K.C.Ö'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne götürdü. Çocuğun baş bölgesinde yorgun mermi olduğu tomografiyle tespit edildi. K.C.Ö'nün yoğun bakımda tedavisi sürerken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yorgun mermiyi ateşleyen şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öne Çıkanlar
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Son Haberler
Cam silerken aşağı düşen kadın hayatını kaybetti Güncel
Cam silerken aşağı düşen kadın hayatını kaybetti
Arao'dan transfer açıklaması Spor
Arao'dan transfer açıklaması
Karabük'te kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Güncel
Karabük'te kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Meslek lisesinde öğretmenleri tehdit iddiası Yaşam
Meslek lisesinde öğretmenleri tehdit iddiası
92 yaşındaki George Soros şirket yönetimini 37 yaşındaki oğluna bırakıyor Dünya
92 yaşındaki George Soros şirket yönetimini 37 yaşındaki oğluna bırakıyor
ABD Kanser ilacı kıtlığı ile boğuşuyor Dünya
ABD Kanser ilacı kıtlığı ile boğuşuyor
Kabataş Erkek Lisesi'nde cemaat protestosu Güncel
Kabataş Erkek Lisesi'nde cemaat protestosu