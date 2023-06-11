9 yaşındaki çocuk yorgun mermi ile başından vuruldu

Yorgun mermi, havaya atılan ve hızını kaybederek yer çekimiyle düşen merminin adıdır. Bu mermiler, ilk hızlarına göre daha yavaş ilerler ancak yine de ölümcül olabilirler.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, K.C.Ö'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne götürdü. Çocuğun baş bölgesinde yorgun mermi olduğu tomografiyle tespit edildi. K.C.Ö'nün yoğun bakımda tedavisi sürerken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yorgun mermiyi ateşleyen şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.