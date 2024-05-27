9 yaşındaki Fenerbahçeli isyan etti: "Kısmetse hep Galatasaray'a mı kısmet?"

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Fenerbahçe taraftarının yaşadığı hayal kırıklığı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Şampiyonluk mücadelesinde geride kalan Fenerbahçe'nin şampiyon olamaması, taraftarları üzüntüye boğdu.

Özellikle bir çocuğun, "Niye şampiyon olmuyor? Kısmetse hep Galatasaray'a mı kısmet?" sözleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çocuğun bu sözleriyle beraber yaşadığı hayal kırıklığı ve üzüntü, birçok kişiyi duygulandırdı, birçok kişiyi de güldürdü.