9 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
9 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 9 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 9 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede hakkında bilişim sistemlerini kullanılmak suretiyle hırsızlık ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahıs Erenler Mahallesi'nde yakalandı.

Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Son Haberler
Meteoroloji’den 'yağış yok sis ve pus var' uyarısı
Meteoroloji’den Sis ve Pus Uyarısı
Afyonkarahisar’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok
Afyonkarahisar’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok
Kazada sevgilisi yaralan motosikletli ortalığı bir birine kattı! Ben bunu doğrayacağım
Kazada sevgilisi yaralan motosikletli ortalığı bir birine kattı! Ben bunu doğrayacağım
9 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
9 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Cem Gürdeniz isyan etti: Ege’de olan biteni Yunan Bakan’dan öğreniyoruz
Cem Gürdeniz isyan etti: Ege’de olan biteni Yunan Bakan’dan öğreniyoruz