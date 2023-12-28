9 yıl önce kaybolan Malezya uçağıyla ilgili akıl almaz iddia

Eski bir deniz subayı olan Peter Waring, 12 ay boyunca kayıp Malezya uçağının aranmasına katıldı. 41 yaşındaki Waring, MH370 sefer sayılı uçuşun 8 Mart 2014’te ortadan kaybolmasından altı ay sonra, uçaktaki 239 yolcuyu bulmak için uluslararası arama ekibine dahil edildi. Waring, uçağın pilotunun Hint Okyanusu’nun derinliklerinde keşfedilmemiş bir bölgeye bilerek uçağı düşürdüğüne inanıyor.

BİLİNÇLİ OLARAK SÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLİYOR

Uçağın Güney Hint Okyanusu’na çakıldığı varsayılıyor. Ancak yaklaşık 10 yıldır devam eden hükümet destekli ve özel araştırmalar, herhangi bir somut kanıt bulamadı. Yetkililer, uçağın pilotu Zaharie Ahad Shah’ın, Hint Okyanusu’na çakılmadan önce ani bir U dönüşü yaptığını iddia ediyor. Fakat Waring, deniz tabanı haritalama uzmanı olarak, MH370’in, tahmin edilen düşüş noktasından yaklaşık bin mil uzakta, Geelvinck Kırılma Bölgesi adlı bir yerde son bulduğunu düşünüyor.

Waring, uçağın son temasından sonra pilotun “kontrolü kaybettiğini” varsayan yetkililerin büyük bir yanılgı içinde olduğunu söylüyor. Waring’e göre, uçağın son görüldüğü yerden sonra da pilotun uçağı yönetmeye devam ettiği olasıdır. Bu da uçağın daha güneyde bir noktada düşmüş olabileceği anlamına gelir.

Boeing 777 uzmanı Simon Hardy ise, pilotun “intihar eğilimli” olduğunu ve uçağı bilinçli olarak Geelvinck Kırılma Bölgesi’ne doğru sürüklediğini öne sürüyor. Hardy, uçağın Avustralya’nın batı kıyısından yaklaşık bin 500 mil uzakta çakıldığını ve pilotun son ana kadar uçağın kontrolünü elinde tuttuğunu savunuyor.

PİLOTUN KİŞİSEL SORUNLARI VARDI

Pilotun kişisel sorunları yüzünden uçağın düşüşünü planladığı iddia ediliyor. Bazı teorilere göre, pilot yardımcısını kokpitten çıkardı, tüm iletişim sistemlerini kapattı, kabin basıncını düşürdü ve uçağı otomatik pilota alarak yakıtı tükenene kadar uçmaya devam etti.

Kuala Lumpur’daki dedikodulara göre, pilotun kişisel sorunlarının arasında, eşi Fizah Khan ile ayrılması ve uçuştan kısa bir süre önce akrabası olan muhalif lider Anwar Ibrahim’in cinsel suçtan beş yıl hapse mahkum edilmesine duyduğu kızgınlık da vardı.

Pilotun eşi ise kişisel sorunları olduğunu reddediyor. Diğer aile bireyleri ve arkadaşları ise pilotun sadık bir baba ve işine tutkuyla bağlı biri olduğunu söylüyor.

Peter Waring, araştırmalarda hiçbir ilerleme sağlanamaması üzerine Eylül 2015’te projeden ayrılarak yeni bir işe başladı.

Malezya hükümeti, uçağı en kısa zamanda bulma baskısı altında olduğu için, aramanın aceleye getirildiği ve hatalı yapıldığı düşünülüyor.