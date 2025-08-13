90 dakikada tarih yazdı! İlk kazısında yüzyılın altın sırrını buldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
90 dakikada tarih yazdı! İlk kazısında yüzyılın altın sırrını buldu

İngiltere’de Newcastle Üniversitesi öğrencisi Yara Souza, ilk kazısında 9’uncu yüzyıla ait nadir altın obje buldu. Northumberland’daki keşif, Roma dönemi Dere Street yolunda yapıldı, soruşturma devam ediyor.

İngiltere Newcastle Üniversitesi'nde arkeoloji bölümünde eğitim gören Amerikalı öğrenci Yara Souza, ilk kazı deneyiminde yalnızca 90 dakika içinde 9'uncu yüzyıla ait nadir bir altın obje keşfetti. Keşif, Nerthumberland'daki Redesdale bölgesinde, Roma döneminde inşa edilen ve York ile Edinburgh'u bağlayan Dere Street yolu yakınlarında yapıldı.

Yaklaşık 3,8 cm uzunluğundaki erken Orta Çağ dönemine ait altın parça, 2021'de aynı noktada benzer bir buluntu yapan dedektör meraklısı Alan Gray'in keşfinin ardından başlatılan kazıda ortaya çıktı.

Profesör James Gerrard, buluntunun olağanüstü nitelikte olduğunu söyleyerek, Dere Street'in Roma döneminden sonra da yüksek statülü kişiler tarafından kullanıldığını belirtti. Yara Souza ise "Bin yılı aşkın süredir gün yüzüne çıkmamış bir şeyi bulmak inanılmazdı" dedi.

90 dakikada tarih yazdı! İlk kazısında yüzyılın altın sırrını buldu

90 dakikada tarih yazdı! İlk kazısında yüzyılın altın sırrını buldu

Son Haberler
Uyarı yapılmıştı! UTTS taktırmayana 28 bin TL ceza
Uyarı yapılmıştı! UTTS taktırmayana 28 bin TL ceza
Galatasaray'a dev müjde! Dursun Özbek tesis için yer seçecek
Galatasaray'a dev müjde! Dursun Özbek tesis için yer seçecek
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de görmek hayali madalya getirdi
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de görmek hayali madalya getirdi
Şehir eşkıyalarına darbe! 13 kişi yakalandı
Şehir eşkıyalarına darbe! 13 kişi yakalandı
Başakşehir'den ayrıldı Polonya'ya gitti
Başakşehir'den ayrıldı Polonya'ya gitti